Аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» получит второй сезон

Студия CD Projekt RED анонсировала второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Дата выхода продолжения пока неизвестна. Всего в сезоне будет 10 эпизодов.

Фото: CD Projekt RED

Отмечается, что продолжение расскажет самостоятельную историю о мести и искуплении во вселенной Cyberpunk 2077. Созданием аниме вновь занимается студия Trigger. Разработчики также представили первый постер второго сезона и описание идеи продолжения.

В городе, что пышет жестокостью, остаётся ответить лишь на один вопрос: когда мир жаждет зрелищ, на что ты готов пойти, чтобы оставить свой след?

Аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» вышло в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix. Сериал понравился как зрителям, так и критикам: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8.3/10. Сюжет рассказывает о Дэвиде Мартинесе — молодом парне, который живёт в мегаполисе будущего Найт-Сити. Однажды герой теряет свою маму и встаёт на преступную тропу.