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«Потому что я люблю тебя»: 69-летний отец прошёл Dark Souls на стриме ради сына

«Потому что я люблю тебя»: 69-летний отец прошёл Dark Souls на стриме ради сына
Аудио-версия:
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Игровой блогер Babe1Babe2 бросил вызов своему 69-летнему отцу. Мужчина должен был пройти весь Dark Souls, чтобы наконец начать понимать интересы сына и изменить своё мнение о видеоиграх.

Видео доступно на YouTube-канале Babe1Babe2. Права на видео принадлежат Babe1Babe2.

Отец Babe1Babe2 называл увлечения сына «гнилью для мозга» и разрешал ему играть только по часу в день. Но он всё равно принял вызов и начал проходить Dark Souls — для победы над всеми боссами ему потребовалось девять месяцев и 1400 игровых смертей. В итоге он понял, что процесс доставил ему много удовольствия. Мужчина отметил, что сделал всё это из-за любви к сыну и что игры сближают семьи.

Проходить Dark Souls было захватывающе, я такого никогда не чувствовал. Всё это потому, что я люблю тебя, сын. Я давно усвоил, что, если хочешь быть ближе к любимому человеку, не пытайся убедить его сделать то, что хочешь ты, а делай то, что хочет он. Ты попросил меня пройти игру — я был очень польщён. Я никогда не думал об этом, особенно с учётом того, что я так долго был противником видеоигр.

Сражение с финальным боссом Гвином мужчина провёл во время стрима, на глазах у 1400 зрителей и супруги. Теперь пользователи интернета знают его под ником GigaDad и ждут его появления на трансляциях сына. Сам геймер уже готовится к прохождению Elden Ring.

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