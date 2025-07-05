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Трейлер GTA 6 за месяц собрал больше просмотров, чем трейлер GTA 5 за 13 лет

Трейлер GTA 6 за месяц собрал больше просмотров, чем трейлер GTA 5 за 13 лет
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Трейлер GTA 6 побил новый рекорд по просмотрам. За месяц с момента выхода ролик набрал более 123 млн просмотров. Из них 68 млн приходятся только на первые сутки после релиза.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar.

Показатель ролика чуть больше, чем у трейлера GTA 5. Ему понадобилось 13 лет, чтобы приблизиться к такому результату.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

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