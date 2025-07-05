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Аниме Эта фарфоровая кукла (Любовь с иголочки), 2-й сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
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5 июля состоялась премьера второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» («Любовь с иголочки»). Анимационный сериал продолжит историю застенчивого школьника Ваканы, которого судьба сводит с весёлой и общительной одноклассницей Марин Китагавой.

Во второй сезон войдёт 12 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговом сервисе Сrunchyroll. Премьера финальной серии состоится 20 сентября.

Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 июля
2-я серия12 июля
3-я серия19 июля
4-я серия26 июля
5-я серия2 августа
6-я серия9 августа
7-я серия16 августа
8-я серия23 августа
9-я серия30 августа
10-я серия6 сентября
11-я серия13 сентября
12-я серия20 сентября
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