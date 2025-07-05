Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
5 июля состоялась премьера второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» («Любовь с иголочки»). Анимационный сериал продолжит историю застенчивого школьника Ваканы, которого судьба сводит с весёлой и общительной одноклассницей Марин Китагавой.
Во второй сезон войдёт 12 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговом сервисе Сrunchyroll. Премьера финальной серии состоится 20 сентября.
Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 июля
|2-я серия
|12 июля
|3-я серия
|19 июля
|4-я серия
|26 июля
|5-я серия
|2 августа
|6-я серия
|9 августа
|7-я серия
|16 августа
|8-я серия
|23 августа
|9-я серия
|30 августа
|10-я серия
|6 сентября
|11-я серия
|13 сентября
|12-я серия
|20 сентября
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