«Пролетая над гнездом кукушки» получит сериал-продолжение

На подкасте CK Café гостем стал Пол Зэнц — племянник продюсера культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Он рассказал о планах на новую экранизацию романа Кена Кизи.

По словам Зэнца, он подписал соглашение о производстве сериала с вдовой автора оригинального произведения. Он отметил, что в продолжении главным героем выступит персонаж Вождь Бромден, как и было в самом романе. Авторы сконцентрируются на его истории после побега из психиатрической клиники.

Только что я подписал соглашение с вдовой Кена Кизи о разработке телесериала. Первый сезон мы снимем с точки зрения Вождя. Мы увидим, что случится с ним после того, как он сбежит из психиатрической клиники.

Лента «Пролетая над гнездом кукушки» вышла в 1986 году и была удостоена пяти премий «Оскар», в том числе за лучший фильм. За роль главного героя Макмёрфи актёр Джек Николсон также получил статуэтку. При этом автору оригинального произведения Кену Кизи не понравилась картина. Главная претензия писателя заключалась в смене главного героя, ведь в книге рассказчиком выступал именно Вождь, а не Макмёрфи.

В 2020 году на Netflix вышел сериал-приквел к фильму под названием «Рэтчед». Он рассказывал предысторию медсестры Милдред Рэтчед, которая выступала главным злодеем в оригинальной картине. Шоу было тепло встречено зрителями: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 7,2/10.