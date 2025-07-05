4Pirates вышла в финал чемпионата России по Dota 2

В финале чемпионата России по компьютерному спорту – 2025 по Dota 2 сыграют 20Twice и 4Pirates. Обе команды получат минимум по 500 тыс. рублей призовых.

Первый полуфинал прошёл в упорной борьбе на трёх картах, однако 20Twice из Хакасии всё-таки смогла победить московскую AFK20. Чуть позже 4Pirates, представляющая Тамбовскую область, уверенно взяла верх над другой столичной командой — Prime Time.

Решающие матчи первенства страны по Dota 2 пройдут завтра, 6 июля, на VK Play Arena в Москве. В 11:15 две столичные команды разыграют третье место, а спустя три часа 20Twice и 4Pirates определят чемпиона страны. Вход на матчи для зрителей будет бесплатным.