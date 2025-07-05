Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

4Pirates вышла в финал чемпионата России по Dota 2

4Pirates вышла в финал чемпионата России по Dota 2
Комментарии

В финале чемпионата России по компьютерному спорту – 2025 по Dota 2 сыграют 20Twice и 4Pirates. Обе команды получат минимум по 500 тыс. рублей призовых.

Первый полуфинал прошёл в упорной борьбе на трёх картах, однако 20Twice из Хакасии всё-таки смогла победить московскую AFK20. Чуть позже 4Pirates, представляющая Тамбовскую область, уверенно взяла верх над другой столичной командой — Prime Time.

Решающие матчи первенства страны по Dota 2 пройдут завтра, 6 июля, на VK Play Arena в Москве. В 11:15 две столичные команды разыграют третье место, а спустя три часа 20Twice и 4Pirates определят чемпиона страны. Вход на матчи для зрителей будет бесплатным.

Материалы по теме
Новые лица и необычные игры. Что нужно знать о финале чемпионата России по киберспорту
Новые лица и необычные игры. Что нужно знать о финале чемпионата России по киберспорту
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android