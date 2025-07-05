Stardew Valley стала самой высоко оценённой игрой в Steam

Знаменитая игра Stardew Valley стала самой высоко оценённой в Steam. Симулятор фермера получил 8.87 балла — средний показатель положительных отзывов на фоне их общего количества. Всего игру оценили более 896 тыс. пользователей.

Фото: Steam Top 250

Второе место в топе занимает Portal 2 с оценкой 8.85, а третье — Terraria (8.82). При этом рейтинг одобрения Stardew Valley составляет 98% — точно такой же процент у Left 4 Dead 2 и Hades. На популярность игры могла повлиять летняя распродажа — сейчас тайтл продаётся со скидкой 50%. Симулятор фермера также занимает восьмое место по ежедневному онлайну в Steam.

Stardew Valley вышла на ПК в 2016 году. Позднее игру портировали на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на iOS и Android. Симулятор фермера примечателен тем, что был создан одним разработчиком — Эриком Барони. Игра была тепло принята пользователями и критиками, продолжая оставаться популярной до сих пор.