Zeus раскритиковал s1mple за «преждевременную уверенность» на мэйджоре по CS2

В киберспортивном сообществе разгорается конфликт после резонансных заявлений легендарного игрока и тренера Данилы Zeus Тесленко в адрес одного из лучших игроков CS за всю историю — Александра s1mple Костылева.

По словам Zeus, s1mple демонстрировал выдающуюся игру на ранних этапах турнира, действуя жёстко и уверенно. Однако в решающий момент, по мнению ветерана, Александр потерял нужную концентрацию:

Расслабился и поверил в себя раньше времени. Ему нужно было готовиться, а не переоценивать свои силы.

В ответ на это s1mple отреагировал резко и лаконично:

Поверил в себя раньше времени? Хотя бы тут не надо нести бред, спасибо.