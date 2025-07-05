Стал известен актёрский состав фильма по файтингу Street Fighter

Стал известен полный актёрский состав фильма по игре Street Fighter. Новая экранизация знаменитого файтинга выйдет в кино 20 марта 2026 года.

Так, главного героя серии Рю сыграет Эндрю Кодзи («Быстрее пули»), а персонажа Кена воплотит на экране Ной Сентинео («Чёрный Адам»). В фильме также сыграют рестлер Роман Рейнс («Ограбление») в роли Акумы, Джейсон Мамоа («Аквамен») в роли Бланка и Эндрю Шульц («Подлый Пит») в роли Дэна Хибики.

Фото: Culture Crave

Актёрский состав фильма Street Fighter

Рю - Эндрю Кодзи

Кен — Ной Сентинео

Чунь Ли — Каллина Лян ,

, Мистер Байсон - Давид Дастмалчян ,

, Уильям Гайл - Коди Роудс ,

, Бланка — Джейсон Мамоа ,

, Балрог — 50 Cent ,

, Вега — Орвилл Пек ,

, Дэн Хибики - Эндрю Шульц ,

, Акума - Роман Рейнс.

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом. Последняя на данный момент часть франшизы, Street Fighter 6, вышла в 2023 году. Для неё до сих пор выпускают обновления и новых персонажей.