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Стал известен актёрский состав фильма по файтингу Street Fighter

Стал известен актёрский состав фильма по файтингу Street Fighter
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Стал известен полный актёрский состав фильма по игре Street Fighter. Новая экранизация знаменитого файтинга выйдет в кино 20 марта 2026 года.

Так, главного героя серии Рю сыграет Эндрю Кодзи («Быстрее пули»), а персонажа Кена воплотит на экране Ной Сентинео («Чёрный Адам»). В фильме также сыграют рестлер Роман Рейнс («Ограбление») в роли Акумы, Джейсон Мамоа («Аквамен») в роли Бланка и Эндрю Шульц («Подлый Пит») в роли Дэна Хибики.

Фото: Culture Crave

Актёрский состав фильма Street Fighter

  • Рю -  Эндрю Кодзи
  • Кен — Ной Сентинео
  • Чунь Ли — Каллина Лян,
  • Мистер Байсон - Давид Дастмалчян,
  • Уильям Гайл - Коди Роудс,
  • Бланка — Джейсон Мамоа,
  • Балрог — 50 Cent,
  • Вега — Орвилл Пек,
  • Дэн Хибики - Эндрю Шульц,
  • Акума - Роман Рейнс.

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом. Последняя на данный момент часть франшизы, Street Fighter 6, вышла в 2023 году. Для неё до сих пор выпускают обновления и новых персонажей.

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