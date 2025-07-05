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Съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» стартуют 1 августа — СМИ

Съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» стартуют 1 августа — СМИ
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Издание The Herald Scotland сообщило, что стала известна дата начала съёмок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Производство супергеройской картины стартует 1 августа.

Ранее исполнитель главной роли Том Холланд заявлял о приближающихся съёмках. Они будут проходить в шотландском городе Глазго.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировой прокат 31 июля 2026 года. Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel «Шан-Чи и легенда 10 колец». О чём расскажет новая лента, не раскрывается. Инсайдеры заявляли, что главным злодеем может выступить Хамелеон.

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