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Xenon назвал лучших керри-героев Dota 2 и оценил свою игру в полуфинале чемпионата России

Керри команды 20Twice Нурислам Xenon Мухаметьяров после выхода в финал чемпионата России по Dota 2 поделился впечатлениями от решающей карты и оценил текущий патч в игре.

В комментарии «Чемпионату» киберспортсмен отметил, что залогом победы стал грамотный выбор героев.

В решающем матче у нас просто пик был намного сильнее, нам было проще выиграть, хотя в моменте ничего не получалось. Враги просто не хотели с нами драться, мы не могли их найти. Потом в какой-то момент они начали принимать тимфайты — и проиграли.

Нурислам также высказался о 4Pirates, с которой 20Twice встретится в финале в воскресенье, 6 июля.

Пока к сопернику не готовились, но мы давно знаем 4Pirates, уже много раз с ними играли и понимаем, как они действуют. Мы можем объективно всё оценивать.

Игрок, занимающий 82-е место в европейском рейтинге MMR, также оценил текущий патч в Dota 2.

Сейчас у нас достаточно сбалансированный патч, почти все герои играбельны, на каждом можно внести свой вклад в победу. Бывали патчи, где какие-то герои вообще бесполезны, сейчас почти все могут принести пользу команде. На моей позиции керри — Ursa или Sven — заходят почти в любой драфт, Abbadon и Terrorblade сейчас тоже сильны.

Финал Чемпионата России по компьютерному спорту — 2025 состоится в воскресенье, 6 июля. В решающей серии по Dota 2 встретятся 20Twice и 4Pirates.