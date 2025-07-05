Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Покажем максимум на арене»: Muk0s из Hesta после выхода в финал чемпионата России по CS 2

Капитан Hesta по Counter-Strike 2 Валерий Muk0s Муковнин поделился с «Чемпионатом» эмоциями после выхода в финал чемпионата России по киберспорту.

Сегодня коллектив Мукоса со счётом 2:1 оказался сильнее ростера veset.

Говорят, что они нечестно играют в онлайне — не знаю, тут играли неплохо. Даже отжали у нас карту, было немного нервно. Две карты были уверенные, но на Dust 2 пацаны что-то перенервничали. Мы не так часто играем на таких турнирах — нужно собираться на буткемп и работать над этим. Потому что мы должны были победить 2:0, мы на голову сильнее, чем они.

В эти минуты продолжается второй полуфинал — Муковнин назвал фаворитом свою бывшую команду QUAZAR.

В финале, скорее всего, будут QUAZAR x 44. Это наши друзья, я сам даже был там капитаном одно время — их тренер учил меня правильно общаться с командой в игре, говорил о стратегиях, тактиках. Поэтому, думаю, будет прикольно, смогу читать их в некоторых моментах. Да и в целом, соперник посерьёзнее — нас ждёт хорошая игра, так что будем показывать максимум на арене.

Muk0s также отметил, что в финале Hesta будет следовать своему игровому стилю.

Когда мы знаем, что мы сильнее, то всегда играем от себя. В матчах на HLTV против команд из топ-70 мира и выше мы подстраиваемся, но тут будем играть свою игру. Забаним карту, которую мы вообще не играем, и пикнем ту, что посчитаем нужным — нашу самую сильную.