Fng стал новым тренером Virtus.pro по Dota 2

29-летний экс-киберспортсмен Артём fng Баршак назначен на пост главного тренера состава Virtus.pro по Dota 2.

С марта Фнг занимал пост амбассадора клуба в «Доте», проводя трансляции матчей команды. Теперь Артём будет готовить команду к Esports World Cup 2025, который стартует уже 8 июля.

Перед началом подготовки к EWC менеджмент Virtus.pro обсудил с fng возможные форматы его участия в работе с ростером. Совместно мы пришли к выводу, что опыт Артёма, его стратегическое мышление и лидерские качества, которыми он сможет поделиться с игроками с позиции тренера, станут важным фактором для команды в Рияде.

Ранее fng неоднократно выступал в основном составе Virtus.pro, заняв с командой 5-6-е место на The International 2015 и 7-8-е место — на The International 2023.