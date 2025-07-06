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Клуб FaZe Clan не может выкупить s1mple у NAVI — инсайдер

Клуб FaZe Clan не может выкупить s1mple у NAVI — инсайдер
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В киберспортивной индустрии Counter-Strike 2 продолжает набирать обороты тема возможного трансфера легендарного снайпера Александра s1mple Костылева из Natus Vincere в FaZe Clan.

По данным инсайдера Алексея OverDrive Бирюкова, NAVI готовы рассмотреть предложения по переходу игрока, однако у FaZe на данный момент отсутствуют необходимые финансовые ресурсы для совершения сделки.

OverDrive заявил, что запрашиваемая за s1mple трансферная стоимость более чем адекватна:

За s1mple просят справедливую цену, так что вопрос сейчас именно к Faze Clan, а не к Natus Vincere.

Несмотря на интерес со стороны FaZe, финансовые ограничения организации могут стать серьёзным препятствием для реализации одного из самых громких трансферов в CS2.

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