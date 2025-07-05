Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FACEIT добавил функцию отслеживания блокировок игроков в Counter-Strike 2

FACEIT добавил функцию отслеживания блокировок игроков в Counter-Strike 2
Комментарии

Игровая платформа FACEIT добавила возможность следить за блокировками других пользователей в режиме реального времени. На специальной странице можно искать аккаунты, выяснять причину бана, а также его длительность.

За последний год, по данным платформы, на FACEIT было заблокировано более 372 тыс. аккаунтов. Зачастую игроки получают наказание за токсичность.

По словам инсайдера Владислава harumi Радвиловича, администрация FACEIT узнала, как работает сторонний радар, который использовали некоторые читеры. Теперь античит платформы научился обнаруживать нарушителей, и поэтому все, кто когда-либо пользовался этим методом, будут забанены.

Материалы по теме
Team Spirit, NAVI или Симпл? Начинается плей-офф главного чемпионата по Counter-Strike 2
Team Spirit, NAVI или Симпл? Начинается плей-офф главного чемпионата по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android