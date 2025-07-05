FACEIT добавил функцию отслеживания блокировок игроков в Counter-Strike 2

Игровая платформа FACEIT добавила возможность следить за блокировками других пользователей в режиме реального времени. На специальной странице можно искать аккаунты, выяснять причину бана, а также его длительность.

За последний год, по данным платформы, на FACEIT было заблокировано более 372 тыс. аккаунтов. Зачастую игроки получают наказание за токсичность.

По словам инсайдера Владислава harumi Радвиловича, администрация FACEIT узнала, как работает сторонний радар, который использовали некоторые читеры. Теперь античит платформы научился обнаруживать нарушителей, и поэтому все, кто когда-либо пользовался этим методом, будут забанены.