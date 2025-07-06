Perfecto — о своём пути в киберспорт: меня называли читером те, кого позже я обыграл
Новый игрок Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий вспомнил, с какими трудностями начинал карьеру и как справлялся с техническими ограничениями:
Я начинал играть из Омска, и условия были совсем не те, что у ребят из Москвы. У них пинг — 30, у меня — 100. Это значит, что они меня уже видят и стреляют, а я только реагирую. Приходилось быть быстрее них в полтора раза, просто чтобы не отставать.
По его словам, из-за высокого пинга многим сильным игрокам так и не удалось пробиться в про-сцену:
Мне, возможно, повезло. Это был очень сложный период. Люди даже не понимали, как можно с такими условиями показывать высокий уровень игры. Меня обвиняли в читерстве — ирония в том, что потом я уже в составе NAVI обыгрывал тех, кто меня в этом упрекал.
Perfecto также сравнил этот путь с футбольной мечтой:
Это как смотреть на Криштиану Роналду в детстве, а потом выйти против него и победить. Примерно такие эмоции я испытал.
Карьера Ильи начала набирать обороты после переезда — сначала в Минск, а позже в Калининград, где он тренировался вместе с тиммейтом. В конце июня Perfecto официально стал игроком Virtus.pro.
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