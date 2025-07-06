Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Perfecto — о своём пути в киберспорт: меня называли читером те, кого позже я обыграл

Новый игрок Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий вспомнил, с какими трудностями начинал карьеру и как справлялся с техническими ограничениями:

Я начинал играть из Омска, и условия были совсем не те, что у ребят из Москвы. У них пинг — 30, у меня — 100. Это значит, что они меня уже видят и стреляют, а я только реагирую. Приходилось быть быстрее них в полтора раза, просто чтобы не отставать.

По его словам, из-за высокого пинга многим сильным игрокам так и не удалось пробиться в про-сцену:

Мне, возможно, повезло. Это был очень сложный период. Люди даже не понимали, как можно с такими условиями показывать высокий уровень игры. Меня обвиняли в читерстве — ирония в том, что потом я уже в составе NAVI обыгрывал тех, кто меня в этом упрекал.

Perfecto также сравнил этот путь с футбольной мечтой:

Это как смотреть на Криштиану Роналду в детстве, а потом выйти против него и победить. Примерно такие эмоции я испытал.

Карьера Ильи начала набирать обороты после переезда — сначала в Минск, а позже в Калининград, где он тренировался вместе с тиммейтом. В конце июня Perfecto официально стал игроком Virtus.pro.