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Molodoy из FURIA по CS 2: вдохновлялся Симплом, но пришло время самому задавать тон

20-летний снайпер бразильской команды FURIA Данил molodoy Голубенко поделился мыслями о своём подходе к игре и личной эволюции в киберспорте.

Когда был ребёнком, ориентировался на Симпла — как и многие. Но на высоком уровне всё меняется: ты должен сам удивлять, а не просто копировать кого-то.

Данил отметил, что с ростом уровня игры приходит понимание: важно сосредоточиться на собственной индивидуальности.

Ты постоянно думаешь над каждым действием в игре, живёшь этим. Уже не о чужой игре думаешь, а о своей. Это и есть рост.

О личной встрече с кумиром:

С Симплом виделся, но лично почти не общались — сложно что-то сказать.

Говоря о своём стиле игры в CS2, Molodoy подчеркнул:

Наверное, я один из самых агрессивных снайперов. Именно это меня выделяет. Умею чувствовать момент: когда стоит сыграть активно, а когда — выждать. Думаю, это ценное качество.