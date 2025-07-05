Вышел тизер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» по Cyberpunk 2077

Онлайн-кинотеатр Netflix и студия CD Projekt RED представили первый тизер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Адаптация знаменитой видеоигры Cyberpunk 2077 вернётся в ближайшем будущем, точная дата станет известна позже.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет второго сезона неизвестен, однако авторы уже дали понять, что это будет полностью новая история, которая вновь развернётся в течение 10 эпизодов. Местом действия также выступит Найт-Сити.

Аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» стартовало в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix. Сериал понравился как зрителям, так и критикам: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8.3/10, а сама Cyberpunk 2077 обрела вторую волну популярности.