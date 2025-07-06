Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер четвёртого сезона аниме Re:Zero — премьера в 2026 году

Вышел трейлер четвёртого сезона аниме Re:Zero — премьера в 2026 году
Аудио-версия:
Комментарии

Студия White Fox представила трейлер четвёртого сезона аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире». Премьера продолжения состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат White Fox.

Аниме повествует о простом парне Субару Нацуки, который по пути из магазина внезапно попадает в другой мир. Там на него нападают неизвестные существа, но его тут же спасает сереброволосая дева с пушистым котом наперевес. Герои объединяются, чтобы найти украденные у девушки ценности, но их тут же убивают. После этого Субару обнаруживает у себя способность возвращаться в прошлое после смерти.

Четвёртый сезон продолжит экранизировать события манги, начиная с 21-го тома. Субару отправится на загадочную сторожевую вышку Плеяд, поле тяжёлой битвы за Пристеллу.

Аниме Re:Zero основано на одноимённом ранобэ Таппэя Нагацуки, которое было выпущено в 2012 году. Первый сезон сериала вышел в 2014 году, и за это время создатели выпустили только три сезона. Зрители высоко оценили аниме: на агрегаторе IMDB оно имеет оценку 8,5/10.

Материалы по теме
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android