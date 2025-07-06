Киберспортсмен CS2 Molodoy — о Fallen: он приехал ко мне в Сербию и обучал лично

Снайпер FURIA Данил molodoy Голубенко поделился воспоминаниями о знакомстве с легендарным бразильским игроком и капитаном команды Габриэлем Fallen Толедо. По словам россиянина, Fallen лично прилетел в Сербию на буткемп, чтобы помочь адаптироваться и подготовиться к турниру.

Мне надо было ехать в Сербию, чтобы играть с хорошим пингом перед турниром. Я удивился, что Fallen приехал ко мне в Сербию и сидел со мной на буткемпе, обучал. Для меня это очень сильный поступок. Я очень сильно обрадовался этому. Мы каждый день общались про CS. Ты сразу понимаешь, что человек относится сердцем.

Данил molodoy Голубенко присоединился к FURIA в апреле 2025 года, перейдя из состава Амкала. С тех пор команда заняла 4-е место на PGL Astana, вошла в топ-12 на IEM Dallas и попала в восьмёрку сильнейших на BLAST Austin Major 2025.