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«NAVI хватит на топового игрока»: Zeus призывает клуб потратиться на рынке CS2

«NAVI хватит на топового игрока»: Zeus призывает клуб потратиться на рынке CS2
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Экс-игрок и легенда NAVI Данило Zeus Тесленко высказался о трансферной политике клуба в CS2. По его мнению, организации пора перестать экономить и вложиться в сильного игрока, чтобы сразу получить результат.

Пусть NAVI выделят $ 500-700 тыс., да хоть миллион, и купят какого-то топового игрока. Если брать человека из своей академии, тогда быстрых результатов не будет.

Данило подчеркнул, что у NAVI достаточно финансовых возможностей для серьёзных приобретений:

У NAVI денег много, пусть потратятся.

На BLAST.tv Austin Major 2025 команда Natus Vincere завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив Vitality со счётом 0:2. Ранее в групповом этапе Stage 3 «рождённые побеждать» обыграли Nemiga и G2, но потерпели поражение от Team Spirit. Итогом турнира для коллектива стало попадание в топ‑8, однако дальнейшая борьба за титул завершилась уже на стадии 1/4 плей-офф.

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