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Звёзды «Пацанов» воссоздали знаменитый постер первого сезона

Звёзды «Пацанов» воссоздали знаменитый постер первого сезона
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Актёры из сериала «Пацаны» воссоздали оригинальный постер первого сезона. Фотографию опубликовал актёр Томер Капон, исполнивший роль Французика.

Фото: Соцсети Томера Капона

Артист, так же как и его коллеги, рассказал о своих впечатлениях от завершения шоу. По словам Капона, в сериале он прошёл самое долгое путешествие в своей жизни, которое когда-либо совершал с персонажем.

Моим братьям и сёстрам по актёрскому составу — спасибо за вашу дружбу, ваш талант, ваше безумие, ваше сердце. Для меня было честью всей жизни разделить с вами эту песочницу. Изображая Французика, я совершил самое долгое путешествие, которое когда-либо совершал с персонажем. И я любил каждую извращённую, нежную, взрывную минуту.

Примечательно, что постер отсылает к самой первой обложке комикса «Пацаны». Таким образом, создание шоу буквально заканчивается тем, с чего оно началось.

Сериал «Пацаны» стартовал в 2019 году на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Шоу представляет собой экранизацию одноимённого комикса Гарта Энниса. Зрители высоко оценили «Пацанов» — на агрегаторе IMDB они имеют оценку 8,6/10. Пятый сезон выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.

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