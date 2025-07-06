Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Zeus — о подписании makaZZe в NAVI: это работа на дистанцию, быстрых побед не ждите

Zeus — о подписании makaZZe в NAVI: это работа на дистанцию, быстрых побед не ждите
Комментарии

Экс-игрок и легенда NAVI Данило Zeus Тесленко прокомментировал трансфер Дрин makaZZe Шакири в состав команды по CS2. Бывший киберспортсмен заявил, что адаптация новичка займёт значительное время.

Подписание makaZZe — это работа на дистанцию. Он не придёт и не начнёт обыгрывать Spirit, Mouz и Vitality. NAVI понадобится ещё полгода-год, чтобы начать выигрывать турниры.

На BLAST.tv Austin Major 2025 команда Natus Vincere завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив Vitality со счётом 0:2. Ранее в групповом этапе Stage 3 «рождённые побеждать» обыграли Nemiga и G2, но потерпели поражение от Team Spirit. Итогом турнира для коллектива стало попадание в топ‑8, однако дальнейшая борьба за титул завершилась уже на стадии плей-офф.

Материалы по теме
Team Spirit, NAVI или Симпл? Начинается плей-офф главного чемпионата по Counter-Strike 2
Team Spirit, NAVI или Симпл? Начинается плей-офф главного чемпионата по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android