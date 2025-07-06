Zeus — о подписании makaZZe в NAVI: это работа на дистанцию, быстрых побед не ждите

Экс-игрок и легенда NAVI Данило Zeus Тесленко прокомментировал трансфер Дрин makaZZe Шакири в состав команды по CS2. Бывший киберспортсмен заявил, что адаптация новичка займёт значительное время.

Подписание makaZZe — это работа на дистанцию. Он не придёт и не начнёт обыгрывать Spirit, Mouz и Vitality. NAVI понадобится ещё полгода-год, чтобы начать выигрывать турниры.

На BLAST.tv Austin Major 2025 команда Natus Vincere завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив Vitality со счётом 0:2. Ранее в групповом этапе Stage 3 «рождённые побеждать» обыграли Nemiga и G2, но потерпели поражение от Team Spirit. Итогом турнира для коллектива стало попадание в топ‑8, однако дальнейшая борьба за титул завершилась уже на стадии плей-офф.