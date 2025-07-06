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Вышел трейлер третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного» — премьера в 2026 году

Вышел трейлер третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного» — премьера в 2026 году
Аудио-версия:
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Студия Bind представила трейлер третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире». Премьера продолжения состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат Studio Bind.

Главный герой сериала — 34-летний безработный, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — он мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

«Реинкарнации безработного» представляет собой экранизацию ранобэ 2012 года от автора Рифудзин-на Магонотэ. Первый сезон вышел в 2021 году, а второй — в 2023 году. Аниме имеет высокий рейтинг среди зрителей: на IMDB сериал получил оценку 8,2/10.

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