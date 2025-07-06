80-летний Майкл Дуглас вернётся в кино только при одном условии

На Карловарском кинофестивале выступил легендарный актёр Майкл Дуглас. Он рассказал о своём состоянии здоровья и будущем в кинематографе.

По словам знаменитости, он сейчас борется с раком горла четвёртой стадии. Актёр не планирует возвращаться в кино, потому что не хочет внезапно умереть на съёмочной площадке.

Рак горла четвёртой стадии — это не праздник, но и выбора не так уж много, не так ли? Я не работал в кино с 2022 года целенаправленно, потому что понял, что мне нужно остановиться. Я не хочу быть одним из тех людей, которые падают замертво на съёмочной площадке. У меня нет реальных намерений возвращаться. Если бы произошло что-то особенное и мне бы предложили интересную роль, я бы вернулся, но в противном случае — нет.

Актёр также отметил, что прошёл химиотерапию, но операцию делать не собирается — всё потому, что пришлось бы удалить часть челюсти. Он пошутил, что сейчас пытается играть роль хорошего семьянина, чтобы сохранить брак с Кэтрин Зетой-Джонс.

Майкл Дуглас снимается в кино на протяжении 60 лет — за это время он сыграл в более чем 70 картинах. Он получил две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Уолл-Стрит» 1988 года, а также в качестве продюсера картины «Пролетая над гнездом кукушки».