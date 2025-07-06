Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По знаменитому «Кулаку Северной звезды» выйдет новое аниме — первый тизер

По знаменитому «Кулаку Северной звезды» выйдет новое аниме — первый тизер
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Warner Bros. Japan представила тизер новой адаптации манги «Кулак Северной звезды». Фантастический боевик выйдет в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime. Права на видео принадлежат Warner Bros. Japan.

Аниме станет новой экранизацией манги 1983 года от автора Буронсонома. Действие оригинального произведения разворачивалось в мире после ядерного конфликта. Главный герой — воин по имени Кэнсиро, который бродит по руинам цивилизации. Он защищает выживших от бандитов и сражается с мастерами опасного боевого искусства.

Всего было пять экранизаций «Кулака Северной звезды», среди которых — игровой полнометражный фильм 1995 года. Самая знаменитая версия — аниме-сериал, который выходил с 1984 по 1988 год. Он стал культовым среди зрителей. На агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,2/10.

Материалы по теме
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android