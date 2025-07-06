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«Мне следует отойти в сторону»: режиссёр Гарет Эдвардс — о новом «Мире Юрского периода»

«Мне следует отойти в сторону»: режиссёр Гарет Эдвардс — о новом «Мире Юрского периода»
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Издание Variety взяло интервью у режиссёра «Мира Юрского периода: Возрождение» Гарета Эдвардса. Он рассказал о планах на съёмки нового эпизода серии.

По словам постановщика, он в последнее время снял слишком много фильмов, являющихся частью крупных франшиз. Эдвардс отметил, что это был удачный опыт, но пришло время позволить снимать новый «Мир Юрского периода» кому-то другому.

Моя девушка прислала мне мем, в котором говорилось: «Гарет Эдвардс, снимающий «Годзиллу», «Звёздные войны» и «Мир Юрского периода» — это тот тип жадности, о котором нас предупреждали в Библии». Мне нравится снимать фильмы по этим франшизам, но мне просто следует отойти в сторону и позволить кому-то другому заняться подобным делом. У меня были очень удачные несколько лет.

Новый проект Гарета Эдвардса «Мир Юрского периода: Возрождение» вышел в прокат 4 июля. По сюжету ленты учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. Критики и зрители неоднозначно оценили фильм: на Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 51% обозревателей и 72% зрителей.

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