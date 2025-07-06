Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

10 лучших фильмов первой половины 2025 года от Variety

10 лучших фильмов первой половины 2025 года от Variety
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety представило список лучших фильмов первой половины 2025 года. В топ-10 вошли картины, которые вышли с января по июль.

Журналисты называют «Грешников» Райана Куглера и «Миссию невыполнима: Финальная расплата» Кристофера Маккуорри одними из лучших фильмов года. В список также вошли хоррор «Верни её из мёртвых» от братьев Филиппу и шпионский боевик «Чёрный чемодан – двойная игра» от Стивена Содерберга.

Топ-10 фильмов первой половины 2025 года по версии Variety

  • «Мафиози»
  • «Чёрный чемодан – двойная игра»
  • «Верни её из мёртвых»
  • «Миссия Невыполнима: Финальная расплата»
  • «Моя мёртвая подруга Зои»
  • «Нормальная семья»
  • «Грешники»
  • Sly Lives!
  • «Прости, детка»
  • «28 лет спустя»

В издании отметили, что список, вероятнее всего, изменится к концу года. Именно во втором полугодии выходят картины, которые претендуют на главные награды сезона.

Материалы по теме
В России сняли свою «Игру престолов». Впечатления от «Этерны»
В России сняли свою «Игру престолов». Впечатления от «Этерны»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android