10 лучших фильмов первой половины 2025 года от Variety

Издание Variety представило список лучших фильмов первой половины 2025 года. В топ-10 вошли картины, которые вышли с января по июль.

Журналисты называют «Грешников» Райана Куглера и «Миссию невыполнима: Финальная расплата» Кристофера Маккуорри одними из лучших фильмов года. В список также вошли хоррор «Верни её из мёртвых» от братьев Филиппу и шпионский боевик «Чёрный чемодан – двойная игра» от Стивена Содерберга.

Топ-10 фильмов первой половины 2025 года по версии Variety

«Мафиози»

«Чёрный чемодан – двойная игра»

«Верни её из мёртвых»

«Миссия Невыполнима: Финальная расплата»

«Моя мёртвая подруга Зои»

«Нормальная семья»

«Грешники»

Sly Lives!

«Прости, детка»

«28 лет спустя»

В издании отметили, что список, вероятнее всего, изменится к концу года. Именно во втором полугодии выходят картины, которые претендуют на главные награды сезона.