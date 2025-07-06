10 лучших фильмов первой половины 2025 года от Variety
Издание Variety представило список лучших фильмов первой половины 2025 года. В топ-10 вошли картины, которые вышли с января по июль.
Журналисты называют «Грешников» Райана Куглера и «Миссию невыполнима: Финальная расплата» Кристофера Маккуорри одними из лучших фильмов года. В список также вошли хоррор «Верни её из мёртвых» от братьев Филиппу и шпионский боевик «Чёрный чемодан – двойная игра» от Стивена Содерберга.
Топ-10 фильмов первой половины 2025 года по версии Variety
- «Мафиози»
- «Чёрный чемодан – двойная игра»
- «Верни её из мёртвых»
- «Миссия Невыполнима: Финальная расплата»
- «Моя мёртвая подруга Зои»
- «Нормальная семья»
- «Грешники»
- Sly Lives!
- «Прости, детка»
- «28 лет спустя»
В издании отметили, что список, вероятнее всего, изменится к концу года. Именно во втором полугодии выходят картины, которые претендуют на главные награды сезона.
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