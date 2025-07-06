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Вышел тизер фэнтези-аниме Daemons of the Shadow Realm от авторов «Стального алхимика»

Вышел тизер фэнтези-аниме Daemons of the Shadow Realm от авторов «Стального алхимика»
Аудио-версия:
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На фестивале Anime Expo анонсировано аниме Daemons of the Shadow Realm («Демоны царства теней»). Транслироваться сериал будет на сервисе Crunchyroll. Дата премьеры пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат Bones.

Аниме станет экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы — она известна по созданию «Стального алхимика». Сюжет оригинального произведения разворачивается в мире, где люди могут контролировать необычных существ. Главные герои — двое близнецов, которых разлучили в детстве. Им предстоит найти друг друга, используя магические способности, а параллельно спасти мир.

Режиссёром аниме выступает Масахиро Андо — автор «Стального алхимика» и «Азбуки цветов». Адаптацией манги занимается студия Bones, которая выпустила известный сериал «Моя геройская академия».

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