Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель The Last of Us остался в восторге от игры Clair Obscur: Expedition 33

Создатель The Last of Us остался в восторге от игры Clair Obscur: Expedition 33
Аудио-версия:
Комментарии

Геймдизайнер Нил Дракманн (The Last of Us) рассказал о своих впечатлениях от игры Clair Obscur: Expedition 33. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Нила Дракманна

По словам разработчика, проект французской студии Sandfall Interactive вызвал у него восторг. Он назвал сюжет игры одной из самой трогательных историй, которые он видел за последнее время.

Пошли титры Clair Obscur: Expedition 33. Я в восторге. Одна из самых трогательных и креативных историй, которые я видел за последнее время.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, а от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которая отправляется в путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает.

Материалы по теме
Новый хит Steam: всё, что нужно знать про Peak
Новый хит Steam: всё, что нужно знать про Peak
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android