«Мир Юрского периода: Возрождение» показал лучший старт в истории Дня независимости США

Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» достигли $ 147 млн в США. Картина стала лидером проката, обогнав «Формулу-1» и ремейк «Как приручить дракона».

Несмотря на то что премьера ленты состоялась раньше из-за праздничных выходных, картина всё равно уступает по стартовым сборам предыдущей трилогии про динозавров. «Мир Юрского периода» 2015 года собрал $ 258 млн за пять дней проката, вторая часть — $ 181 млн, а третья с подзаголовком «Господство» — $ 172 млн. При этом мировые сборы «Возрождения» достигли $ 318 млн, что делает ленту одним из самых кассовых стартов года. Картина также показала лучший результат в прокате среди фильмов, выпущенных в выходные в честь Дня независимости.

Прохладные отзывы критиков и первых зрителей почти никак не повлияли на сборы «Возрождения». Лента может вновь собрать в прокате $ 1 млрд — как и все фильмы предыдущей трилогии.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).