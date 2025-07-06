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Команда 4Pirates стала чемпионом России по Dota 2

Команда 4Pirates стала чемпионом России по Dota 2
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Команда 4Pirates из Тамбовской области стала победителем чемпионата России по компьютерному спорту – 2025 в дисциплине Dota 2. «Пираты» получат главный денежный приз в размере 1 млн рублей.

В финале 4Pirates с Отакером и Мистером Моралью уверенно победила 20Twice со счётом 2:0. В матче за третье место встретились две московские команды, сильнее оказалась AFK30.

Итоги чемпионата России 2025 по Dota 2:

  • Победитель — 4Pirates (Тамбовская область), приз 1 млн рублей;
  • 2-е место — 20Twice (Республика Хакасия), приз 500 тыс. рублей;
  • 3-е место — AFK30 (Москва), приз 250 тыс. рублей;
  • 4-е место — Prime Time (Москва), приз 150 тыс. рублей.

Лучшим игроком турнира был признан Руслан Otaker Алиуллов из 4Pirates, который дополнительно получит 100 тыс. рублей.

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