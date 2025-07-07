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Hesta выиграла чемпионат России по Counter-Strike 2

Hesta выиграла чемпионат России по Counter-Strike 2
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Команда Hesta стала победителем чемпионата России по компьютерному спорту – 2025 в дисциплине Counter-Strike 2.

В финале коллектив Валерия Muk0s Муховнина одержал волевую победу на УУНиТ. После разгромного поражения на карте Nuke (1-13) Hesta уверенно взяла два сета подряд (13-4 на Mirage, 13-3 на Dust II) и стала чемпионом страны.

Матч за третье место выиграла QUAZAR, которая оказалась намного сильнее vezet — 2:0 (13-8 на Anubis, 13-6 на Dust II).

Итоги чемпионата России 2025 по CS 2:

  • Победитель — Hesta (Республика Саха (Якутия), приз 1 млн рублей;
  • 2-е место — УУНиТ (Республика Башкортостан), приз 500 тыс. рублей;
  • 3-е место — QUAZAR x 44 (Новосибирская область), приз 250 тыс. рублей;
  • 4-е место — vezet (Свердловская область), приз 150 тыс. рублей.

Все четыре команды также прошли в основной этап Кубка России, который будет разыгран в августе.

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