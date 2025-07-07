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Фильм «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой возглавил кинопрокат в России за уикенд

Фильм «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой возглавил кинопрокат в России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, фильм «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой в главной роли стал самым кассовым в России за минувший уикенд.

За прошедшие выходные картина собрала 67,3 млн рублей. На втором месте среди официального проката комедия «На деревню дедушке», которой покорились 54 млн рублей.

Следом идут ленты «Формула-1» (43,1 млн рублей) и «Материалистка», собравшая 39,4 млн рублей. Если брать неофициальный прокат, то среди него второе место получил новый «Мир Юрского периода» со сборами в 54 млн рублей.

В ленте «Не одна дома 2» Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Одной из остановок на пути семьи оказывается кемпинг, где также останавливается автобус, который везёт подростков в летний лагерь. Главная героиня решает поменяться местами с одной из девочек, которую по счастливой случайности тоже зовут Маша.

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