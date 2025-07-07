Фильм «Как приручить дракона» выйдет в онлайне 15 июля

По информации издания When to Stream, цифровой релиз фильма «Как приручить дракона» состоится 15 июля. То есть всего через месяц после выхода в кинотеатрах. Обычно таким крупным картинам дают хотя бы 1,5, если они, конечно, не показывают слишком низкие сборы.

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами.

Главную роль в адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале «Одни из нас». Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру.