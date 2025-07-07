«Они ведут себя как расисты»: Джейсон Айзекс о критике Паапы Эсьеду в роли Северуса Снейпа

Роль Северуса Снейпа в сериале по «Гарри Поттеру» исполнит темнокожий актёр Паапа Эсьеду. Среди всего объявленного каста именно исполнитель роли Снейпа возмутил людей больше всего.

На критику Эсьеду отреагировал Джейсон Айзекс, сыгравший в фильмах про Гарри Поттера отца Драко Малфоя. По его словам, критикующие люди ведут себя как настоящие расисты.

Паапа Эсьеду — один из лучших актёров, которых я когда-либо видел. Я видел в интернете, как некоторые люди грубо отзывались о нём. Они ведут себя как расисты.

По словам Айзекса, весь каст нового «Гарри Поттера» потрясающий, в том числе и Паапа, который, уверен Джейсон, докажет это лично.