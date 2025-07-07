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Брайс Даллас Ховард поддержала Скарлетт Йоханссон в съёмках нового «Мира Юрского периода»

Брайс Даллас Ховард поддержала Скарлетт Йоханссон в съёмках нового «Мира Юрского периода»
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Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла в новом «Мире Юрского периода», рассказала, что её поддержала Брайс Даллас Ховард, сыгравшая в предыдущей трилогии франшизы вместе с Крисом Праттом.

По словам Йоханссон, Брайс написала ей длинное письмо, в котором поделилась своим опытом съёмок в «Мире Юрского периода» и рассказала, как приятно быть частью такого большого коммьюнити.

Когда я получила роль, Брайс Даллас Ховард связалась со мной. Она написала мне длинное письмо о своём опыте, о том, какие замечательные у неё фанаты и как это волнительно — присоединиться к «Паркам Юрского периода» и получить новую фанатскую базу.

«Мир Юрского периода: Возрождение» уже показывают в кинотеатрах по всему миру. В России картину начнут показывать с 12 июля.

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