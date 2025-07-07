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«Просто оставьте меня в покое»: Махершала Али отшутился о проблемном фильме «Блэйд»

«Просто оставьте меня в покое»: Махершала Али отшутился о проблемном фильме «Блэйд»
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Во время интервью в честь выхода «Мира Юрского периода: Возрождение», в котором в том числе сыграл Махершала Али, актёр рассказал, как его замучили вопросы о «Блэйде».

В шутку Али призвал наконец-то оставить его в покое, потому что чего-то нового о фильме он вряд ли расскажет.

Просто оставьте меня в покое.

После череды неудач, которые настигли фильм, включая переписанный дважды сценарий и изменение выбора режиссёров, картину временно заморозили. Выйдет ли «Блэйд» вообще когда-нибудь, вопрос пока открытый. Вероятно, Marvel Studios решит проблемы фильма и мы всё же его увидим, или же ничего не произойдёт.

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