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Стартовали съёмки комедии «Комментируй это» с Сергеем Буруновым и Александром Петровым

Стартовали съёмки комедии «Комментируй это» с Сергеем Буруновым и Александром Петровым
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«Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» объявили о старте съёмок комедийного фильма «Комментируй это». Производство проходит в Москве.

Фото со съёмок

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

В центре повествования находится супружеская пара на грани развода. Катя и Иван соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор – человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если все ваши тайные мысли становятся явными?

Автором идеи и режиссёром картины выступает Юлия Трофимова. В ленте снимаются Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков, Юлия Снигирь и Сергей Бурунов.

В прокат лента выйдет в 2026 году.

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