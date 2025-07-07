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Начались съёмки фильма «Волшебник Изумрудного города: Великий и ужасный»

Начались съёмки фильма «Волшебник Изумрудного города: Великий и ужасный»
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Начались съёмки нового «Волшебника Изумрудного города», который выступит продолжением первой части. Лента получила подзаголовок «Великий и ужасный».

В продолжении истории девочку Элли, её пса Тотошку и их друзей – Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва – ждут новые миры, встречи с новыми яркими героями и, конечно, множество как весёлых, так и опасных приключений.

Фото со съёмок

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Режиссёром второй части, как и первой, выступает Игорь Волошин. Сценаристами нового фильма стали Сергей Козин и Роман Кантор.

К своим ролям в картине вернутся Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарёв (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли), джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке вновь подарит Денис Власенко.

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