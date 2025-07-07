Стартовали съёмки второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена»

Телеканал СТС объявил о старте съёмочного процесса второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена». К своим ролям вернутся уже знакомые лица, но также появятся и новые.

Во втором сезоне ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.

Фото со съёмок

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Режиссёром проекта выступает Сергей Арланов, запускавший оригинальную «Молодёжку» в 2013 году. В сериале вновь сыграют Анатолий Кот, Алёна Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселёв и Ангелина Поплавская. В новых сериях также появятся персонажи в исполнении Олеси Судзиловской, Маргариты Дьяченковой и многих других.