Стартовали съёмки второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена»

Телеканал СТС объявил о старте съёмочного процесса второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена». К своим ролям вернутся уже знакомые лица, но также появятся и новые.
Во втором сезоне ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.
Фото со съёмок
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Режиссёром проекта выступает Сергей Арланов, запускавший оригинальную «Молодёжку» в 2013 году. В сериале вновь сыграют Анатолий Кот, Алёна Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселёв и Ангелина Поплавская. В новых сериях также появятся персонажи в исполнении Олеси Судзиловской, Маргариты Дьяченковой и многих других.