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Баранкины и камни силы: трейлер смотреть онлайн, дата выхода

Дмитрий Журавлёв в первом трейлере комедии «Баранкины и камни силы»
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«Кинопоиск» выпустил первый трейлер комедийного сериала «Баранкины и камни силы», где снялись Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Дмитрий Журавлёв, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман и другие российские звёзды.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат Кинопоиск.

По сюжету в Москву из 1804 года попадает Варвара — первая извозчица и прародительница семьи Баранкиных. Встреча с ней дарит потомкам суперспособности, скрытые в магических камнях в духе Камней бесконечности из киновселенной Marvel. Но за Варварой охотится бессмертный Велимир, мечтающий завладеть их силой. Теперь семье предстоит выбрать: спасти Варвару и себя — или исчезнуть навсегда.

Премьера фильма состоится уже 7 августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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