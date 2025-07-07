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Шарлиз Терон сейчас выполняет меньше трюков сама из-за прошлых серьёзных травм

Шарлиз Терон сейчас выполняет меньше трюков сама из-за прошлых серьёзных травм
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Актриса Шарлиз Терон в честь выхода «Бессмертной гвардии 2» рассказала, что за последние годы старается самостоятельно выполнять как меньше трюков, поскольку ранее во время их выполнения лично она получила серьёзные травмы.

По словам Терон, она пережила множество операций, в том числе на обоих локтях, правом плече, большом пальце и на запястье.

Первую травму я получила ещё во время первой попытки сыграть в экшене — в неудачном фильме «Эон Флакс». На девятый день съёмок я делала прыжок назад с опорой на руки, не поднялась достаточно высоко и приземлилась шеей на бетонный мост.

Актриса подчеркнула, что труд каскадёров невероятно важен и его нужно высоко ценить, поскольку, если бы не они, в фильмах с её участием не было бы таких зрелищных экшен-сцен.

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