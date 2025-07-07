Windows 11 стала самой популярной операционной системой в мире — StatCounter

Самая новая операционная система Microsoft наконец-то стала самой популярной ОС в мире: по данным сайта StatCounter, в июле 2025 года доля Windows 11 в мире достигла 52%, тогда как Windows 10 опустилась до 44,6%. 11-я версия «Винды» за месяц выросла сразу на 4%.

Удивительным образом легендарная Windows 7 всё ещё имеет значимую аудиторию: ей ежемесячно пользуются от двух до трёх процентов людей по миру.

Остальные ОС на базе Windows опустились ниже одного процента.

График популярности ОС Windows Фото: StatCounter

Windows 11 вышла в октябре 2021 года и смогла добиться звания самой популярной ОС меньше, чем за четыре года. Сейчас неизвестно, планирует ли Microsoft сделать новую Windows или будет дальше обновлять Windows 11.