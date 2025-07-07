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Песочный человек, 2 сезон, трейлер смотреть, дата выхода

Вышел тизер финала сериала «Песочный человек»
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Netflix выпустила короткий тизер финальных эпизодов «Песочного человека»: премьера оставшихся пяти эпизодов состоится 24 июля. А ещё 31 июля выйдет отдельный эпизод про Смерть.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Песочный человек» — мрачный фэнтези-сериал Netflix, основанный на культовом комиксе Нила Геймана. История посвящена Морфею, Владыке снов, который после многолетнего плена возвращается в свой мир, чтобы восстановить порядок и отыскать утраченные артефакты.

Сериал сочетает мифологию, психологическую драму и готику, где зрители погружаются в загадочный и многослойный мир снов и кошмаров. Шоу заканчивают раньше планов из-за обвинений автора комикса Нила Геймана.

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