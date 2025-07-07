TikTok закроют в США после запуска нового приложения U2 — СМИ

Американско-китайские разборки на тему будущего TikTok в США продолжаются: по данным издания The Information, создатели соцсети планируют закрыть международное приложение «ТикТока» в США — это случится к марту 2026 года.

Жителям США, если они захотят и дальше использовать TikTok, придётся скачивать новое локальное приложение: пока оно носит название U2 . Потенциально локальное приложение могут продать кому-то из американских бизнесменов или корпораций, чтобы закрыть вопрос проблем, связанных с тем, что китайская корпорация владеет TikTok.

Релиз нового приложения, U2, ожидается 5 сентября. На переход в него американским пользователям TikTok дадут порядка шести месяцев.