Владимир Путин подписал закон об обязательной установке RuStore на iOS и другие смартфоны

В конце июня Госдума РФ подписала законопроект об обязательной предустановке магазина приложений RuStore на все смартфоны, которые продаются в России, а теперь закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Законопроект вступит в силу уже 1 сентября 2025 года, после чего любые смартфоны, которые официально продаются в стране, должны иметь российский магазин приложений RuStore, где пользователи смогут загрузить нужные программы — среди них, например, приложения «Сбербанка», «Ситидрайва» и других компаний, которые недоступны в App Store и Google Play.

Главный вопрос, будет ли Apple использовать обязательство, как она это недавно сделала для Европы, где теперь доступны альтернативные площадки. Если компания согласится, то iPhone в России получит магазин со множеством недоступных в App Store приложений.