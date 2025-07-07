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Зак Снайдер и Джеймс Ганн снялись в новом эпизоде «Рика и Морти»

Зак Снайдер и Джеймс Ганн снялись в новом эпизоде «Рика и Морти»
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В новом эпизоде «Рика и Морти» появились режиссёры фильмов про Супермена — Зак Снайдер («Человек из стали») и Джеймс Ганн («Супермен»). Оба автора озвучили сами себя, поговорили друг с другом о современных зрителях и о положении кинематографа.

Снайдер якобы посмотрел нового «Супермена» и поделился с Ганном своими мыслями: в фильме не хватает эпических драк, при этом слишком много диалогов. Также автор «Человека из стали» посоветовал начинать драки со слоу-мо, чтобы эпично ускорять эти сцены для вау-эффекта.

Затем оказалось, что Джеймса Ганна расстроил главный герой «Рика и Морти», который раскритиковал нового «Супермена», на то Зак Снайдер сказал, что Рик Санчез докапывался и до Кристофера Нолана из-за «Интерстеллара».

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