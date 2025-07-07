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Представлен революционный мессенджер Bitchat, который работает даже без интернета

Представлен революционный мессенджер Bitchat, который работает даже без интернета
Аудио-версия:
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Создатель «Твиттера» Джек Дорси анонсировал своё следующее приложение — Bitchat. Это мессенджер, который работает без интернета, поскольку данными он делится через смартфоны поблизости благодаря Bluetooth Low Energy, создавая вокруг подобие mesh-системы.

Для стабильной работы Bitchat, учитывая её особенности, потребуется большое число пользователей. Каждый смартфон в этом случае будет выступать миниатюрным сервером, который получает и отправляет данные пользователей вокруг.

При этом для Bitchat не требуется создание учётной записи, а все сообщения имеют высокие уровни шифровки для защиты. Все данные хранятся исключительно на устройствах, без использования выделенных серверов.

Тестовая версия приложения доступна на GitHub: её можно установить на iPhone через приложение TestFlight.

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