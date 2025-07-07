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Режиссёр «Супермена» высказался об окупаемости фильма

Режиссёр «Супермена» высказался об окупаемости фильма
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На этой неделе в мире состоится премьера «Супермена» — первого фильма новой киновселеной DC, которая запускается вместе с работой Джеймса Ганна. При работе над проектом его создатели придерживались принципа «делать только хорошо». Отзывов о новинке ещё нет, но разговоры о потенциальной окупаемости продолжаются.

Бюджет «Супермена» сейчас неизвестен, но Джеймс Ганн заявил, что при достижении сборов в $ 700 млн картина точно станет прибыльной.

Безумно думать, что «Супермена» при сборах в $ 700 млн не станет прибыльным. Ситуация не настолько серьезной, как об этом говорят.
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Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Неофициальные показы в России ожидаются 18 июля.

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